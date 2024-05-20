Учёные обнаружили, что у мужчин с диабетом выше риск осложнений, чем у женщин

Оказалось, что мужчины с сахарным диабетом были более чем на 50% склонны к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, чем женщины. С поправкой на возраст учёные выяснили, что мужчины на 51% чаще страдают болезнями сердца и сосудов по сравнению с женщинами, на 47% чаще — осложнениями в ногах и стопах, на 55% чаще почечными осложнениями, на 14% чаще диабетической ретинопатией.

Риск возникновения осложнений в зависимости от количества лет, прожитых с диабетом, у мужчин и у женщин возрастал. Однако для мужского пола этот риск всё равно был выше.

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