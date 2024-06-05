Учёные обнаружили, что умственные способности женщин улучшаются во время менструации

Учёные обнаружили, что умственные способности женщин улучшаются во время менструацииОб этом говорится в статье из журнала Neuropsychologia
Новое исследование впервые изучило когнитивные способности женщин во время менструального цикла. Эта работа является частью более крупного проекта.
В рамках исследования учёные собрали информацию о времени реакции и ошибках у 241 участника, которые прошли серию когнитивных тестов с интервалом в 14 дней. Также добровольцы дважды заполнили шкалу настроения и анкету по симптомам.
Участницы чувствовали себя хуже во время менструации, что отрицательно сказалось на их работоспособности. Однако время реакции у них уменьшилось, и ошибок они допустили меньше. К примеру, в задаче с движущимся мячом их расчёт времени был в среднем точнее на 10 миллисекунд (12%), а в задаче на торможение они нажимали на пробел в неподходящее время реже на 25%.
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