Учёные обнаружили, что умственные способности женщин улучшаются во время менструации

Участницы чувствовали себя хуже во время менструации, что отрицательно сказалось на их работоспособности. Однако время реакции у них уменьшилось, и ошибок они допустили меньше. К примеру, в задаче с движущимся мячом их расчёт времени был в среднем точнее на 10 миллисекунд (12%), а в задаче на торможение они нажимали на пробел в неподходящее время реже на 25%.

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