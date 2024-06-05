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Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 июня 2024, 20:15
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Учёные обнаружили, что умственные способности женщин улучшаются во время менструации

Об этом говорится в статье из журнала Neuropsychologia
Результаты нового исследования Университетского колледжа Лондона и Института спорта, физических упражнений и здоровья показали, что женщины реагировали быстрее и совершали меньше ошибок при выполнении заданий во время месячных. И это несмотря на то, что участницы ожидали, что их результаты станут хуже.
Учёные обнаружили, что умственные способности женщин улучшаются во время менструации
© Mom News Daily

Новое исследование впервые изучило когнитивные способности женщин во время менструального цикла. Эта работа является частью более крупного проекта.

В рамках исследования учёные собрали информацию о времени реакции и ошибках у 241 участника, которые прошли серию когнитивных тестов с интервалом в 14 дней. Также добровольцы дважды заполнили шкалу настроения и анкету по симптомам.

Учёные обнаружили, что умственные способности женщин улучшаются во время менструации
© Pixabay/CC0 Public Domain

Участницы чувствовали себя хуже во время менструации, что отрицательно сказалось на их работоспособности. Однако время реакции у них уменьшилось, и ошибок они допустили меньше. К примеру, в задаче с движущимся мячом их расчёт времени был в среднем точнее на 10 миллисекунд (12%), а в задаче на торможение они нажимали на пробел в неподходящее время реже на 25%.

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