Учёные обнаружили, что употребление алкоголя связано с раком поджелудочной железы

По итогам анализа оказалось, что умеренно пьющие по сравнению с малопьющими имели более высокий риск возникновения рака поджелудочной железы. Умеренное употребление алкоголя представляло собой 30 г и более чистого спирта для мужчин и 15 г и более чистого спирта для женщин в день.

Каждое увеличение потребления спиртного на 10 г в сутки связано было с увеличением шансов на развитие рака поджелудочной на 3%.

У женщин употребление 15-30 г алкоголя в день оказалось связано с повышением риска возникновения рака поджелудочной железы на 12% по сравнению с употреблением небольшого количества спиртного (0,1-5 г в сутки).

У мужчин при употреблении 30-60 г алкоголя и более 60 г в сутки риск столкнуться с раком поджелудочной железы повышался на 15% и 36% соответственно.

Интересно, что существовала связь между пивом, крепкими напитками и раком, а между вином и раком её не было. Также не было никакой связи между онкологией и спиртным у азиатских участников.

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