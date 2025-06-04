Фитнес и здоровье
Опубликовано 04 июня 2025, 18:00
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Учёные обнаружили, что употребление алкоголя связано с раком поджелудочной железы

Результаты этого исследования опубликованы в журнале PLOS Medicine
Рак поджелудочной железы нередко диагностируется на поздних стадиях, что даёт меньше шансов на выздоровление. В рамках новой научной работы эксперты выяснили, как связан этот тип онкологии с алкоголем.
Учёные обнаружили, что употребление алкоголя связано с раком поджелудочной железы
© Pixabay

Для проведения нового исследования учёные взяли данные из 30 научных работ по всему миру. Принимали участие в исследовании почти 2,5 миллиона человек, средний возраст которых составлял 57 лет. 62% из них были женского пола. За добровольцами в среднем наблюдали 16 лет. Кроме того, специалисты учитывали такие факторы, как пол, страна, курение, вес, рост, раса, этническая принадлежность, образование, физическая активность, статус диабета.

Учёные обнаружили, что употребление алкоголя связано с раком поджелудочной железы
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По итогам анализа оказалось, что умеренно пьющие по сравнению с малопьющими имели более высокий риск возникновения рака поджелудочной железы. Умеренное употребление алкоголя представляло собой 30 г и более чистого спирта для мужчин и 15 г и более чистого спирта для женщин в день.

Каждое увеличение потребления спиртного на 10 г в сутки связано было с увеличением шансов на развитие рака поджелудочной на 3%.

У женщин употребление 15-30 г алкоголя в день оказалось связано с повышением риска возникновения рака поджелудочной железы на 12% по сравнению с употреблением небольшого количества спиртного (0,1-5 г в сутки).

У мужчин при употреблении 30-60 г алкоголя и более 60 г в сутки риск столкнуться с раком поджелудочной железы повышался на 15% и 36% соответственно.

Интересно, что существовала связь между пивом, крепкими напитками и раком, а между вином и раком её не было. Также не было никакой связи между онкологией и спиртным у азиатских участников.

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