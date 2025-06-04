Учёные обнаружили, что употребление алкоголя связано с раком поджелудочной железы

Учёные обнаружили, что употребление алкоголя связано с раком поджелудочной железыРезультаты этого исследования опубликованы в журнале PLOS Medicine
Для проведения нового исследования учёные взяли данные из 30 научных работ по всему миру. Принимали участие в исследовании почти 2,5 миллиона человек, средний возраст которых составлял 57 лет. 62% из них были женского пола. За добровольцами в среднем наблюдали 16 лет. Кроме того, специалисты учитывали такие факторы, как пол, страна, курение, вес, рост, раса, этническая принадлежность, образование, физическая активность, статус диабета.
По итогам анализа оказалось, что умеренно пьющие по сравнению с малопьющими имели более высокий риск возникновения рака поджелудочной железы. Умеренное употребление алкоголя представляло собой 30 г и более чистого спирта для мужчин и 15 г и более чистого спирта для женщин в день.
Каждое увеличение потребления спиртного на 10 г в сутки связано было с увеличением шансов на развитие рака поджелудочной на 3%.
У женщин употребление 15-30 г алкоголя в день оказалось связано с повышением риска возникновения рака поджелудочной железы на 12% по сравнению с употреблением небольшого количества спиртного (0,1-5 г в сутки).
У мужчин при употреблении 30-60 г алкоголя и более 60 г в сутки риск столкнуться с раком поджелудочной железы повышался на 15% и 36% соответственно.
Интересно, что существовала связь между пивом, крепкими напитками и раком, а между вином и раком её не было. Также не было никакой связи между онкологией и спиртным у азиатских участников.
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