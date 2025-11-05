Учёные обнаружили, что утренний секс помогает лучше работать

19% жителей США, которые практикуют ежедневный утренний секс, сообщили, что получили за последний год повышение на работе. Это гораздо больше, чем те, кто предпочитает любовные утехи вечером или ночью. 51% участников признались, что начальство прибавило им зарплату.

Для проведения этого исследования специалисты ZipHealth провели опрос среди около 1000 человек самых разных возрастных групп. Среди них были, как молодые представители поколения Z, так и 40-летние и даже пожилые люди старше 60.

Оказалось, что утренний секс 35% опрошенных бодрит намного сильнее, чем кофе. Также 68% поклонников утреннего интима признались, что благодаря этому действу чувствуют себя счастливыми, 58% - что стали увереннее в себе и у них повысилась самооценка, 49% - что намного эффективнее справляются со стрессом. Так что на психическое здоровье плотские утехи после пробуждения тоже влияют положительно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.