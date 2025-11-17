Учёные обнаружили, что в бедных странах люди с диабетом 1 типа живут значительно меньше

Опубликовано 17 ноября 2025, 21:001 мин.
Учёные обнаружили, что в бедных странах люди с диабетом 1 типа живут значительно меньшеЭто аутоиммунное заболевание в отличие от диабета 2 типа
Во всём мире растёт заболеваемость диабетом 1 типа, и никто не знает почему. Особенно актуально это для жителей бедных стран.
В отличие от диабета 2 типа, диабет 1 типа - заболевание аутоиммунное. Без лечения оно может привести к смерти.
Учёные всё ещё не понимают до конца, почему количество людей с диабетом 1 типа растёт. По словам специалистов, влиять на это могут сразу несколько факторов. Среди них питание матери и ребёнка в раннем детстве, микробы окружающей среды, вирусные инфекции в раннем возрасте, кишечные бактерии.
При этом в богатых странах у 10-летнего ребёнка с диабетом 1 типа есть доступ к лечению. В результате такие люди могут дожить до 70 лет. Что касается более бедных стран, то там 10-летний ребёнок проживёт всего на 10 лет дольше.
Источник:Scientific American
Автор:Валерия Филимонова