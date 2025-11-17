Учёные обнаружили, что в бедных странах люди с диабетом 1 типа живут значительно меньше

В отличие от диабета 2 типа, диабет 1 типа - заболевание аутоиммунное. Без лечения оно может привести к смерти.

Учёные всё ещё не понимают до конца, почему количество людей с диабетом 1 типа растёт. По словам специалистов, влиять на это могут сразу несколько факторов. Среди них питание матери и ребёнка в раннем детстве, микробы окружающей среды, вирусные инфекции в раннем возрасте, кишечные бактерии.