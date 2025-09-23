Учёные обнаружили, что в межэтнических парах люди больше ревнуют друг друга

Новое исследование проводилось в форме опроса с помощью онлайн-платформы CloudResearch. Участвовали в этом опросе 394 жителя США и Канады, которые состояли в браке или серьёзных отношениях. У 198 добровольцев их романтические партнёры были одной с ними этнической принадлежности, а у 196 человек - другой.

Результаты анализа показали, что в парах с разным национальным составом люди действительно ревновали друг друга больше и переживали при этом более интенсивные эмоции.