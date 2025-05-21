Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 мая 2025, 12:45
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Учёные обнаружили, что вдыхаемый микропластик подавляет иммунные клетки в лёгких

Это показало исследование, представленное на Международной конференции ATS 2025
Мы все регулярно вдыхаем частицы микропластика, ведь он находится повсюду вокруг нас. Этот микропластик, как недавно узнали эксперты, подавляет лёгочные подавляет - тип белых кровяные клеток, играющих ключевую роль в иммунной системе.
Учёные обнаружили, что вдыхаемый микропластик подавляет иммунные клетки в лёгких
© Alfo Medeiros from Pexels

Для проведения нового исследования специалисты взяли макрофаги с полистирольным микропластиком разных размеров и концентраций. Они также подвергали мышей воздействию вдыхаемого микропластика, а потом измеряли влияние этого микропластика на работу макрофагов животных.

Учёные обнаружили, что вдыхаемый микропластик подавляет иммунные клетки в лёгких
© Gymaholic

Было обнаружено, что в течение суток после воздействия микропластика любого размера макрофаги имели сниженную способность окружать и поглощать другие бактерии. В течение недели после вдыхания микропластика его частицы легко обнаруживались в печени, селезёнке, толстой кишке, а следовые количества — в мозге и почках животных.

Также учёные выяснили, что препарат Акадезин, активатор АМФ-киназы, может частично восстанавливать функцию макрофагов после воздействия микропластика.

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