Учёные обнаружили, что витамин D замедляет старение

Теломеры - повторяющиеся последовательности ДНК, которые покрывают концы хромосом. Когда теломеры становятся очень короткими, клетки перестают делиться и погибают. По мере того, как всё больше клеток умирают, организм стареет.

В начале исследования длина теломер у участников групп плацебо и добавок была одинаковой. За четыре года наблюдения люди, которые должны были принимать 2000 международных единиц витамина D в сутки, продемонстрировали меньшее укорочение теломер по сравнению с теми, кто пил плацебо. Приём рыбьего жира при этом не оказал значимого эффекта.

Изначально у людей средняя длина теломеры ДНК составляла 8700 пар оснований, а приём витамина D замедлил потерю длины примерно на 140 пар оснований за четыре года.

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