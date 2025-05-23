Учёные обнаружили, что витамин D замедляет старение

Учёные обнаружили, что витамин D замедляет старениеВот что показало новое исследование
Недавно проведённое исследование - это анализ данных VITamin D and OmegA-3 TriaL (VITAL). В проекте VITAL учёные зарегистрировали примерно 26 тысяч женщин в возрасте 55 лет и старше, а также мужчин в возрасте 50 лет и старше. Случайным образом участников распределили по группам, которые принимали добавки витамина D, рыбьего жира, комбинацию того и другого или плацебо.
В рамках новой работы, опубликованной в American Journal of Clinical Nutrition, специалисты изучили подгруппу из 1054 участников, которые жили довольно близко к Центру клинических и трансляционных наук Гарварда в Бостоне. Эти люди сдавали кровь три раза в течение четырёх лет, чтобы учёные могли оценить их теломеры.
Теломеры - повторяющиеся последовательности ДНК, которые покрывают концы хромосом. Когда теломеры становятся очень короткими, клетки перестают делиться и погибают. По мере того, как всё больше клеток умирают, организм стареет.
В начале исследования длина теломер у участников групп плацебо и добавок была одинаковой. За четыре года наблюдения люди, которые должны были принимать 2000 международных единиц витамина D в сутки, продемонстрировали меньшее укорочение теломер по сравнению с теми, кто пил плацебо. Приём рыбьего жира при этом не оказал значимого эффекта.
Изначально у людей средняя длина теломеры ДНК составляла 8700 пар оснований, а приём витамина D замедлил потерю длины примерно на 140 пар оснований за четыре года.
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