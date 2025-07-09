Учёные обнаружили, что витамин С “пробуждает” гены молодости

Также эксперты выявили активацию 12 конкретных генов, которые стимулируют размножение основных клеток эпидермиса.

Главная же сложность заключается в доставке витамина С к слоям эпидермиса. Дело в том, что обычные пищевые добавки и кремы не дают нужной концентрации в этих тканях. Решением этой проблемы могут стать особые системы точечной доставки.

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