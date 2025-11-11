Учёные обнаружили, что всего 3000 шагов в день снижают риск развития болезни Альцгеймера

Преимущества для здоровья были заметны уже при 3000 шагов в сутки. Оптимальный же диапазон ходьбы составлял от 5000 до 7500 шагов в день, а после этого эффект стабилизировался.

Другое исследование, проведённое в Великобритании с участием 1139 человек старше 50 лет, продемонстрировало, что у людей с умеренным или высоким уровнем активности вероятность развития деменции снижалась на 34–50% при наблюдении в течение 8-10 лет. У участников с деменцией поддержание активности замедляло ухудшение памяти, особенно у пожилых женщин.

Согласно более масштабной работе, проведённой в Великобритании в 2022 году, при совершении 3800 шагов в день риск развития деменции снижался на 25%, а при совершении 9800 шагов — на 50%. В то же время у людей, которые больше ходили пешком, было лучше здоровье сердечно-сосудистой системы.

В целом здоровые привычки обычно сопутствуют друг другу, поэтому сложно определить, какой фактор оказывает наибольшее влияние на организм. Тем не менее есть веские основания утверждать, что дело может быть в физических упражнениях. Научно доказано, что занятия спортом улучшают здоровье мозга, сердечно-сосудистой системы, усиливают кровоток, повышают выработку химических веществ, которые укрепляют связи между клетками мозга.

