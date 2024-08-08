Учёные обнаружили, что забота о домашнем животном уменьшает беспокойство и проявление депрессии

Специалисты выяснили, что более тесная связь у женщин среднего возраста с собакой связана с более низкими показателями тревожности и депрессии. Особенно это касается тех, кто в детстве подвергся насилию.

Цель нового исследования состояла в том, чтобы понять, связана ли тесная связь с питомцем с уменьшением проявления депрессии и тревожности. В эту работу вошли 214 женщин из Nurses' Health Study 2. 140 участниц владели домашним животным; 56% - собакой, 33% - кошкой. Контрольная группа состояла из 74 участников, у которых никогда не было питомцев. Также учёные увеличили выборку и добавили в неё тех, кто сообщил о жестоком обращении в детстве.