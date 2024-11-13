Учёные обнаружили, что загрязнение воздуха повышает риск развития аутизма у ребёнка

Учёные обнаружили, что загрязнение воздуха повышает риск развития аутизма у ребёнкаПоэтому беременным женщинам нужно быть осторожными
Профессор Хайтам Амаль, старший автор нового исследования, объясняет, что разные виды неврологических расстройств могут быть связаны с загрязняющими веществами. В том числе расстройства аутистического спектра. Особое значение при этом имеет время воздействия на ребёнка: аутизм может развиться, когда ребёнок ещё находится в утробе.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Brain Medicine, сильнее всего влияют на молодой мозг сверхмалые загрязняющие вещества, известные как «тонкие твёрдые частицы» и оксиды азота (NO). Они могут выделяться транспортом, ископаемым топливом, естественным образом присутствовать в атмосфере.
По словам учёных, полученные результаты актуальны для людей с генетической предрасположенностью к аутизму. Считается, что до 80% случаев таких расстройств являются наследственными.
Эксперты предполагают, что загрязняющие вещества могут проникать через плаценту и влиять на рост мозга плода.