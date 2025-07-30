Фитнес и здоровье
Опубликовано 30 июля 2025, 13:30
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Учёные обнаружили, что здоровое питание замедляет развитие хронических болезней у пожилых

Это показало новое исследование
Специалисты из Каролинского института обнаружили, что на развитие хронических заболеваний сильно влияет рацион. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Aging.
Учёные обнаружили, что здоровое питание замедляет развитие хронических болезней у пожилых
© KatarzynaBialasiewicz

В рамках нового исследования учёные проанализировали влияние четырёх диет на развитие хронических заболеваний у пожилых. Три из этих диет были здоровыми и включали овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, орехи, бобовые, ненасыщенные жиры, ограниченное количество сладостей, красного мяса, мясных полуфабрикатов и сливочного масла/маргарина. Четвёртая же диета была направлена на развитие воспаления в организме: в неё входили красное мясо и мясные полуфабрикаты, рафинированные зерновые продукты и подслащённые напитки, мало овощей, чая, кофе.

Учёные обнаружили, что здоровое питание замедляет развитие хронических болезней у пожилых
© Nature Aging (2025). DOI: 10.1038/s43587-025-00929-8

В течение 15 лет эксперты наблюдали за чуть более 2400 пожилых людей. Выяснилось, что у тех, кто придерживался здорового питания, хронические болезни развивались медленнее. Это касалось болезней сердца и деменции, но не заболеваний мышц и костей. Люди, которые соблюдали провоспалительную диету, имели наоборот выше вероятность столкнуться с хроническими заболеваниями.

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