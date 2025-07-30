Учёные обнаружили, что здоровое питание замедляет развитие хронических болезней у пожилых

В течение 15 лет эксперты наблюдали за чуть более 2400 пожилых людей. Выяснилось, что у тех, кто придерживался здорового питания, хронические болезни развивались медленнее. Это касалось болезней сердца и деменции, но не заболеваний мышц и костей. Люди, которые соблюдали провоспалительную диету, имели наоборот выше вероятность столкнуться с хроническими заболеваниями.

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