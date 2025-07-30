Учёные обнаружили, что здоровое питание замедляет развитие хронических болезней у пожилых

Учёные обнаружили, что здоровое питание замедляет развитие хронических болезней у пожилыхЭто показало новое исследование
В рамках нового исследования учёные проанализировали влияние четырёх диет на развитие хронических заболеваний у пожилых. Три из этих диет были здоровыми и включали овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, орехи, бобовые, ненасыщенные жиры, ограниченное количество сладостей, красного мяса, мясных полуфабрикатов и сливочного масла/маргарина. Четвёртая же диета была направлена на развитие воспаления в организме: в неё входили красное мясо и мясные полуфабрикаты, рафинированные зерновые продукты и подслащённые напитки, мало овощей, чая, кофе.
В течение 15 лет эксперты наблюдали за чуть более 2400 пожилых людей. Выяснилось, что у тех, кто придерживался здорового питания, хронические болезни развивались медленнее. Это касалось болезней сердца и деменции, но не заболеваний мышц и костей. Люди, которые соблюдали провоспалительную диету, имели наоборот выше вероятность столкнуться с хроническими заболеваниями.
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