Учёные обнаружили, что жара старит так же, как алкоголь и курение

По данным недавнего исследования, умеренное увеличение воздействия аномальной жары на человека увеличивает его биологический возраст примерно так же, как регулярное курение или употребление алкоголя. Чем большему количеству экстремально жарких периодов подвергались участники, тем быстрее старели их органы.

В рамках новой работы учёные проанализировали результаты медосмотров, проведённых с 2008 по 2022 год. За это время в Тайване случилось 30 периодов аномальной жары. Для расчёта биологического возраста специалисты использовали результаты медицинских тестов, включая оценку функции печени, лёгких и почек, артериального давления и воспалительных процессов.