Учёные обнаружили, что женщины действительно больше говорят, чем мужчины

При этом в 2007 году учёные на основе записей 396 участников не обнаружили существенной разницы между мужчинами и женщинами в числе произносимых ими слов в день. В среднем каждый из добровольцев вслух в сутки говорил около 16 тысяч слов.

Ещё одним открытием стало то, что в среднем количество слов в 2024 году уменьшилось. Каждый произносил уже не 16 тысяч, а всего 13 тысяч. Эксперты полагают, что это связано с развитием зависимости от цифровой коммуникации.