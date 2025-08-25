Учёные обнаружили, что жир на животе ускоряет старение сердца

Женщины же генетически более склонны к отложению жира в области бёдер и ягодиц. Это наоборот замедляет старение сердца. Кроме того, более высокий уровень эстрогена у женщин в пременопаузе тоже связан с более медленным старением сердца.

Помочь снизить уровень жира на животе (висцерального жира) могут также здоровое питание и более активный образ жизни. Об этом сообщил профессор Брайан Уильямс, главный научный и медицинский сотрудник Британского фонда сердца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.