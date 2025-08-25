Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 августа 2025, 21:00
1 мин.

Учёные обнаружили, что жир на животе ускоряет старение сердца

Даже при здоровом весе
По данным нового исследования, скрытый жир, который хранится глубоко в брюшной полости, может заставить сердце стареть быстрее. Такой жир окружает органы, включая желудок, печень и кишечник. При этом люди с высоким содержанием висцерального жира могут выглядеть стройными, иметь здоровый индекс массы тела и вес.
Учёные обнаружили, что жир на животе ускоряет старение сердца
© The Lumen Center

Для проведения нового исследования, результаты которого опубликованы в журнале European Heart Journal, учёные из Лаборатории медицинских наук Медицинского исследовательского совета (MRC) в Лондоне провели анализ данных 21241 участника из Биобанка Великобритании.

Было обнаружено, что у мужчин чаще откладывается жир в области живота. Это связано с более быстрым старением их сердца.

Учёные обнаружили, что жир на животе ускоряет старение сердца
© Getty

Женщины же генетически более склонны к отложению жира в области бёдер и ягодиц. Это наоборот замедляет старение сердца. Кроме того, более высокий уровень эстрогена у женщин в пременопаузе тоже связан с более медленным старением сердца.

Помочь снизить уровень жира на животе (висцерального жира) могут также здоровое питание и более активный образ жизни. Об этом сообщил профессор Брайан Уильямс, главный научный и медицинский сотрудник Британского фонда сердца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.