Учёные обнаружили, что жир на животе ускоряет старение сердца

Учёные обнаружили, что жир на животе ускоряет старение сердцаДаже при здоровом весе
Для проведения нового исследования, результаты которого опубликованы в журнале European Heart Journal, учёные из Лаборатории медицинских наук Медицинского исследовательского совета (MRC) в Лондоне провели анализ данных 21241 участника из Биобанка Великобритании.
Было обнаружено, что у мужчин чаще откладывается жир в области живота. Это связано с более быстрым старением их сердца.
Женщины же генетически более склонны к отложению жира в области бёдер и ягодиц. Это наоборот замедляет старение сердца. Кроме того, более высокий уровень эстрогена у женщин в пременопаузе тоже связан с более медленным старением сердца.
Помочь снизить уровень жира на животе (висцерального жира) могут также здоровое питание и более активный образ жизни. Об этом сообщил профессор Брайан Уильямс, главный научный и медицинский сотрудник Британского фонда сердца.
