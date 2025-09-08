Учёные обнаружили, что жирные кислоты омега-3 защищают женщин от болезни Альцгеймера

Также эксперты обнаружили, что у женщин, которые страдали болезнью Альцгеймера, был самый высокий уровень насыщенных жиров, а уровень ненасыщенных жиров (содержащих омега-3) - самый низкий.

В целом специалисты рекомендуют получать омега-3 жирные кислоты из пищи, а не из добавок. Хорошие источники включают грецкие орехи, семена льна и чиа, лосось, скумбрию, сардины.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.