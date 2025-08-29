Учёные обнаружили, что жирные кислоты омега-6 помогают лучше спать

Более высокие показатели шкалы сонливости Эпворта (ESS) оказались связаны с более низкими уровнями семи метаболитов у представителей разных полов, а также ещё четырёх у мужчин. Среди этих метаболитов были две длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК). Они содержатся в жирной рыбе, орехах, семенах, рапсовом и арахисовом маслах. У тех, кто имел более высокий уровень ПНЖК, наблюдалась меньшая сонливость днём.

По словам учёных, орехи, семена и рыба - часть средиземноморской диеты, которая занимает лидирующие позиции среди других вариантов питания. Она связана с такими преимуществами для здоровья, как улучшение состояния мозга и сердца, снижение вероятности развития ревматоидного артрита, увеличение продолжительности жизни.

