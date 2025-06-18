Учёные обнаружили, что жиры в оливковом масле приводят к увеличению веса

«Жировые клетки - это нечто вроде армии», - объясняет доктор Майкл Рудольф, доцент кафедры биохимии и физиологии в Университете Оклахомы. Когда вы получаете олеиновую кислоту, она увеличивает количество этих «солдат» - жировых клеток. Если избыток питательных веществ превысит количество жировых клеток, то со временем у вас может возникнуть ожирение, которое вызывает диабет или болезни сердца.

Специалисты из университетов Оклахомы, Йеля и Нью-Йорка в рамках нового исследования кормили мышей разнообразной пищей с высоким содержанием жиров. Они давали грызунам кокосовое масло, арахисовое масло, молоко, свиное сало и соевое масло. Было обнаружено, что высокие уровни олеиновой кислоты изменили активность белков AKT2 и LXR. Это привело к более быстрому росту клеток-предшественников, которые формируют новые жировые клетки.