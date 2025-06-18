Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 июня 2025, 18:00
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Учёные обнаружили, что жиры в оливковом масле приводят к увеличению веса

Это показало недавнее исследование
Согласно результатам новой научной работы, опубликованной в Reports, олеиновая кислота (основной компонент оливкового масла) может способствовать росту новых жировых клеток. Также эта кислота содержится в рапсовом, подсолнечном маслах, в орехах, мясе, сыре, яйцах, авокадо.
Учёные обнаружили, что жиры в оливковом масле приводят к увеличению веса
© Copyright (c) 2015 Valentyn Volkov/Shutterstock.

«Жировые клетки - это нечто вроде армии», - объясняет доктор Майкл Рудольф, доцент кафедры биохимии и физиологии в Университете Оклахомы. Когда вы получаете олеиновую кислоту, она увеличивает количество этих «солдат» - жировых клеток. Если избыток питательных веществ превысит количество жировых клеток, то со временем у вас может возникнуть ожирение, которое вызывает диабет или болезни сердца.

Специалисты из университетов Оклахомы, Йеля и Нью-Йорка в рамках нового исследования кормили мышей разнообразной пищей с высоким содержанием жиров. Они давали грызунам кокосовое масло, арахисовое масло, молоко, свиное сало и соевое масло. Было обнаружено, что высокие уровни олеиновой кислоты изменили активность белков AKT2 и LXR. Это привело к более быстрому росту клеток-предшественников, которые формируют новые жировые клетки.

Учёные обнаружили, что жиры в оливковом масле приводят к увеличению веса
© Westend61 via Getty

Но решение этой проблемы состоит не в том, чтобы полностью отказаться от оливкового масла. По мнению Рудольфа, главное - умеренность и потребление жиров из разных источников. Относительно сбалансированные уровни олеиновой кислоты полезны, а более высокие могут навредить здоровью.

Более ранние исследования связывали олеиновую кислоту, часто через оливковое масло, с долголетием, здоровым старением, более низким уровнем воспаления, более низким риском развития ожирения и болезней сердца.

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