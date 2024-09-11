Учёные обнаружили новые данные о сне и психическом здоровье спортсменов

Выяснилось, что существуют чёткие различия между полами, причём женщины сообщают о большем количестве психических расстройств, чем мужчины. В том числе у женщин были выше показатели тревожности, депрессии и расстройств пищевого поведения.

Спортсмены, страдающие от проблем со сном и с психическим здоровьем, испытывали больше трудностей в повседневной жизни, чем те, у кого была только одна из этих проблем.

Интересно, что частота сообщений о проблемах со сном или психическим здоровьем не менялась в зависимости от того, был ли человек действующим спортсменом или уже завершил карьеру. При этом после окончания карьеры люди сообщали о схожих показателях этих расстройств.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале Australian Psychologist.

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