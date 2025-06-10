Учёные обнаружили новые факты о том, как бактерии в кишечнике влияют на мозг

Далее животных поместили в условия для выполнения заданий. В ответ на когнитивные тесты мыши, которые были на диете с большим количеством жиров, демонстрировали поведение, близкое к симптомам тревожности у людей. Другими словами, они проводили больше времени в «замирании». Худые же мыши чувствовали себя свободнее.

Оказалось также, что у мышей был разный микробиом. Эти результаты подтверждают, что есть сильная связь между кишечником, психическим здоровьем и тревогой.

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