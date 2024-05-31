Учёные обнаружили новый способ улучшить здоровье сердца

Всех участников также тестировали с использованием инструмента Life’s Essential 8 Американской кардиологической ассоциации. В рамках этого метода оценивается комбинация четырёх поведенческих показателей (рацион питания, физическая активность, количество часов ночного сна и статус курения) и четырёх клинических показателей (индекс массы тела, уровень холестерина, сахара в крови и кровяное давление).

За добровольцами наблюдали также в течение 11−14 лет для выявления новых сердечно-сосудистых заболеваний, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или смерти по любой причине.

Выяснилось, что на каждое увеличение показателя Life’s Essential 8 на 13 пунктов риск возникновения болезней сердца снижался на 36%, а смертность от любой причины — на 29%.

У участников с профилем генетического риска, повышающим вероятность ускоренного биологического старения, показатель Life’s Essential 8 оказал большее влияние на исход через метилирование ДНК. Этот процесс способствовал снижению на 39%, 39% и 78% соответственно риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, смерти от них и смерти по любой причине.

В целом связь между показателями Life’s Essential 8 и состоянием сердца составляла около 20%, а у людей с более высоким генетическим риском — почти 40%.

По словам экспертов, каждому нужно помнить о факторах здоровья, связанных с болезнями сердца и инсультом. Чтобы избежать этих состояний, рекомендуется есть здоровую пищу, быть более активным, отказаться от курения табака, хорошо спать, поддерживать нормальный вес, следить за уровнем холестерина, сахаром в крови и артериальным давлением.

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