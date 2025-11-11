Учёные обнаружили новый способ замедления старения

В ходе эксперимента при усилении образования новых лизосом клетки начали активно очищаться от токсичных белков и функционировать как обычно. Чтобы этого добиться, исследователи использовали два метода: активацию белка PKC и подавление сигнального комплекса mTORC1. Оба из них оказались эффективными, помогли клеткам уменьшить повреждения ДНК, повысить деление, частично вернуть утраченную активность.

