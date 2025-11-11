Учёные обнаружили новый способ замедления старения

Опубликовано 11 ноября 2025, 17:151 мин.
Учёные обнаружили новый способ замедления старенияОн представляет собой систему очистки клеток
Специалисты из Пекинского университета и Университета науки и технологий Куньмина нашли подход, который поможет замедлить или обратить вспять возрастные изменения в организме человека. Их исследование показало, что активация лизосом, то есть системы клеточной уборки, помогает избавляться от вещества, вызывающего раннее старение.
Известно, что белок прогерин вызывает преждевременное старение. Он накапливается в нашем организме с возрастом.
В ходе эксперимента при усилении образования новых лизосом клетки начали активно очищаться от токсичных белков и функционировать как обычно. Чтобы этого добиться, исследователи использовали два метода: активацию белка PKC и подавление сигнального комплекса mTORC1. Оба из них оказались эффективными, помогли клеткам уменьшить повреждения ДНК, повысить деление, частично вернуть утраченную активность.
