Учёные обнаружили новый вирус, передающийся через укус клеща

В 2019 году в больницу обратился японец с температурой 39 градусов Цельсия, болью в ногах, жалобами на отсутствие аппетита. Пациенту был 41 год. Во время прогулки его укусило какое-то насекомое - предполагалось, что клещ. Анализы показали снижение у мужчины уровня лейкоцитов, лимфоцитов, наличие тромбоцитопении, увеличение количества ферментов аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы, креатинкиназы, лактозодегидрогеназы и белка ферритина. Также, согласно результатам компьютерной томографии, у него были признаки жировой болезни печени. При этом все симптомы через некоторое время исчезли, и японца выписали через 15 дней. Другие вирусы у него тоже не выявили.

С точно такими же симптомами в 2020 году в больницу обратился 59-летний житель Японии. У него в крови и обнаружили новый ортонайровирус.

После перепроверки учёными анализов пациентов других больниц с похожими симптомами, которые которые появлялись после укусов клещей, выяснилось, что на самом деле это заболевание было ещё у пяти человек.

Исследователи отмечают: "Все случаи заражения вирусом Йезо, которые нам на сегодня известны, не спровоцировали летальных исходов, но есть вероятность, что болезнь будет обнаружена и за пределами Хоккайдо, поэтому нужно срочно расследовать ее распространение".