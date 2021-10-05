Учёные обнаружили новый вирус, передающийся через укус клеща

Учёные обнаружили новый вирус, передающийся через укус клещаНесколько случаев заболевания были зарегистрированы в Японии
Исследователи из Университета Хоккайдо вместе с сотрудниками городской больницы Саппоро, больницы Красного Креста в Нагаоке, Центра инфекционных заболеваний при Институте общественного здравоохранения, Национального института инфекционных болезней Университета Нагасаки, Ливерпульского университета (Великобритания) заявили о существовании ортонайровируса, который передаётся человеку через укус клеща. Кроме того, этот вирус вызывает лихорадку, нарушения работы печени, а также снижает количество тромбоцитов и лейкоцитов в крови.
Согласно данным, опубликованным в журнале Nature Communications, вирусу дали название Йезо (YEZV). Оказалось, что с 2014 года было как минимум семь случаев заражения им. Однако выяснилось это не сразу.
В 2019 году в больницу обратился японец с температурой 39 градусов Цельсия, болью в ногах, жалобами на отсутствие аппетита. Пациенту был 41 год. Во время прогулки его укусило какое-то насекомое - предполагалось, что клещ. Анализы показали снижение у мужчины уровня лейкоцитов, лимфоцитов, наличие тромбоцитопении, увеличение количества ферментов аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы, креатинкиназы, лактозодегидрогеназы и белка ферритина. Также, согласно результатам компьютерной томографии, у него были признаки жировой болезни печени. При этом все симптомы через некоторое время исчезли, и японца выписали через 15 дней. Другие вирусы у него тоже не выявили.
С точно такими же симптомами в 2020 году в больницу обратился 59-летний житель Японии. У него в крови и обнаружили новый ортонайровирус.
После перепроверки учёными анализов пациентов других больниц с похожими симптомами, которые которые появлялись после укусов клещей, выяснилось, что на самом деле это заболевание было ещё у пяти человек.
Исследователи отмечают: "Все случаи заражения вирусом Йезо, которые нам на сегодня известны, не спровоцировали летальных исходов, но есть вероятность, что болезнь будет обнаружена и за пределами Хоккайдо, поэтому нужно срочно расследовать ее распространение".