Учёные обнаружили пользу блуждающего разума для решения задач

Во время выполнения простой задачи, требующей минимального внимания, блуждание ума может помочь человеку усвоить закономерности, которые помогут ему лучше выполнить задачу.

Участники недавнего исследования выполняли простое задание, в котором они нажимали кнопки клавиатуры, соответствующие направлению стрелок, которые загорались на экране. При этом задание содержало скрытые закономерности, о которых люди не знали. Учёные обнаружили, что, когда добровольцы позволяли своему разуму блуждать, они намного быстрее адаптировались к скрытым закономерностям задания.