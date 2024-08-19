Учёные обнаружили скрытые источники добавленного сахара и насыщенных жиров в рационе

В сыре содержится много насыщенных жиров, а в безалкогольных газированных напитках — добавленного сахара. К таким же вредных продуктам ещё относятся курица и кетчуп. При их чрезмерном употреблении повышается риск возникновения болезней сердца, диабета, рака.

Результаты нового исследования опубликованы в журнале Nutrients. В рамках этой работы эксперты проанализировали данные 36 378 взрослых американцев в возрасте от 19 лет и старше. Все эти люди в период с 2005 по 2018 год участвовали в «Национальном обследовании здоровья и питания».