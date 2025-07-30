Учёные обнаружили связь между породой собак, окружающей средой и ожирением

Также учёные обнаружили, что у псов, которые живут в городских условиях и в домах с несколькими собаками, чаще встречается более высокая пищевая мотивация. Вероятно, это и влияет на уровень физической активности питомцев и на их доступ к еде.

По данным новой работы, владельцы собак с большей вероятностью станут следить за их рационом, если они сами сообщают, что у питомца лишний вес, а не только если об этом говорит ветеринар.