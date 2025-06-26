Учёные обнаружили связь между здоровьем кишечника и физическими упражнениями

Джеффри Вудс, доктор философии, профессор здравоохранения и кинезиологии в Университете Иллинойса в Урбане-Шампейне, говорит, что у физически активных людей снижены показатели рака толстой кишки. Одной из причин этого могут быть изменения в микробиоте кишечника, которые вызваны тренировками.

Похоже, что сильнее всего влияют на микробиом (состав бактерий) кишечника упражнения на выносливость. Исследования связывают бег и езду на велосипеде с полезными изменениями в кишечнике, есть несколько доказательств и пользы силовых тренировок. При этом вам не обязательно пробегать марафон. В ходе одного исследования худые, но ранее ведущие малоподвижный образ жизни взрослые имели положительные сдвиги в микробиоме всего через шесть недель бега или езды на велосипеде три раза в неделю по 30–60 минут.

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