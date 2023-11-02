Учёные обнаружили тяжёлые металлы в шоколадных продуктах

Как и ожидалось, новое исследование показало, что продукты из тёмного шоколада обычно содержат больше тяжёлых металлов, чем молочный шоколад. Однако свинец и кадмий были обнаружены в каждом из протестированных продуктов. При этом в 16 из 48 продуктов уровень хотя бы одного тяжёлого металла превышал норму.

Почему же кадмий и свинец считаются вредными для здоровья и как они попадают в шоколад? Кадмий встречается в природе в земной коре. Он может попасть в организм человека через пищу или через загрязнённый воздух. При проглатывании он может вызвать рвоту и диарею, а при вдыхании - повреждение почек, рак (некоторые виды), ослабление костей.

Свинец тоже естественным образом содержится в земной коре. Подвергнуться воздействию этого минерала можно через воздух, употребление заражённых напитков или пищи, проглатывание пыли или грязи со свинцом. У маленьких детей при воздействии свинца могут возникнуть проблемы с когнитивными функциями.

Кадмий присутствует также в почве, где растут какао-бобы. Поэтому он попадает в само растение по мере его роста. Что касается свинца, то, вероятнее всего, он попадает на зёрна растения вместе с пылью.