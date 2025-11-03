Учёные обнаружили удивительную связь между ритмами работы кишечника и мозга человека

Учёные обнаружили удивительную связь между ритмами работы кишечника и мозга человекаОб этом говорится в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters
При стимуляции нейронов мозга кровеносные сосуды мозга артериолы расширяются и доставляют больше кислорода и питательных веществ. Эти сосуды пульсируют и часто синхронизированы друг с другом. Однако учёные годами ломали голову над тем, как эта синхронизация происходит.
Американские учёные обнаружили, что кишечник, который естественным образом сокращается волнообразно для продвижения пищи, использует синхронизированные колебания, образующие эффект лестницы. Эта же закономерность, по мнению специалистов, может объяснить, как гармонично взаимодействуют кровеносные сосуды мозга.
При помощи математических методов исследователи показали, как расположенные рядом осцилляторы в кишечнике или мозге способны синхронизироваться с ритмом друг друга, если у них схожие частоты. Это создаёт ступенчатые переходы, похожие на то, как пища передвигается по кишечнику.