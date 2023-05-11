Учёные обнаружили в популярных напитках высокие уровни токсичных металлов

В рамках исследования, опубликованного в Journal of Food Composition and Analysis, команда учёных обнаружила, что некоторые популярные напитки содержат высокие уровни токсичных металлов. Из 60 напитков эксперты нашли вредные вещества в пяти из них.

Результаты исследования показали, что в смешанных фруктовых соках и растительном молоке (овсяном, миндальном) повышенные концентрации токсичных металлов встречались чаще. Так, в двух смешанных соках уровень мышьяка составлял более 10 мг/л.

Более высокие уровни кадмия содержали также клюквенный сок, смешанный морковный сок и фруктовый сок, овсяное молоко.