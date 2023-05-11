Учёные обнаружили в популярных напитках высокие уровни токсичных металлов

Учёные обнаружили в популярных напитках высокие уровни токсичных металловБудьте осторожны
В ходе нового исследования выяснилось, что в некоторых фруктовых соках и в растительном молоке содержится высокий уровень канцерогенов. И это может плохо сказаться на здоровье.
В рамках исследования, опубликованного в Journal of Food Composition and Analysis, команда учёных обнаружила, что некоторые популярные напитки содержат высокие уровни токсичных металлов. Из 60 напитков эксперты нашли вредные вещества в пяти из них.
Результаты исследования показали, что в смешанных фруктовых соках и растительном молоке (овсяном, миндальном) повышенные концентрации токсичных металлов встречались чаще. Так, в двух смешанных соках уровень мышьяка составлял более 10 мг/л.
Более высокие уровни кадмия содержали также клюквенный сок, смешанный морковный сок и фруктовый сок, овсяное молоко.
Свинец обнаружили в более чем 93% из 60 образцов. Правда, большинство напитков содержали низкие уровни этого элемента. Самая высокая концентрация обнаружилась в спортивном напитке с лаймом - 6,3 мг/кг.
Но хорошая новость состоит в том, что все эти напитки потребляются в меньших количествах, чем вода. Поэтому и риск для здоровья после их употребления будет низким.
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