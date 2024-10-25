Учёные объяснили, чем растительное молоко отличается от обычного

Многие из нас думают, что растительное молоко — это то же самое, что и коровье. Однако эти напитки не эквивалентны по питательной ценности.

Коровье молоко — основной источником кальция и витамина D. Также оно даёт высококачественный белок. При этом большинство видов растительного молока содержат намного меньше белка, и этот белок имеет более низкую питательную ценность.