Учёные объяснили, что составляет 98% нашей ДНК, если всего 2% — это гены

Учёные начинают понимать, для чего нужна оставшаяся часть генома. По их словам, она выполняет регуляторную или модифицирующую функцию. Некоторые сравнивают эти последовательности ДНК с кнопками регулировки громкости, определяющими экспрессию наших генов.

Большие участки «тёмного» генома также состоят из длинных повторяющихся последовательностей ДНК, известных как транспозоны. Они тоже играют ключевую роль в экспрессии генов и связаны с важными этапами эволюции, со способностью человека адаптироваться к окружающей среде.

Транспозоны также могут перемещаться из одного участка генома в другой. Это может привести к сейсмическим генетическим мутациям и изменениям. Учёные полагают, что эти транспозоны связаны с потерей хвостов у человека и других человекообразных обезьян. В некоторых случаях они приводят к развитию заболеваний: например, к гемофилии, мышечной дистрофии Дюшенна.

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