Учёные объяснили, действительно ли диетическая газировка настолько вредит здоровью

В диетических газировках мало питательных веществ. Также они часто содержат искусственные подсластители и кофеин, а также не насыщают.

У людей, которые регулярно употребляют диетические напитки, может быть повышен риск развития диабета 2 типа и болезней сердца.

В 2023 году ВОЗ классифицировала аспартам, который содержится во многих диетических газированных напитках, как «возможно канцерогенный для человека». Это значит, что доказательств их связи с раком ещё мало и нет окончательного вердикта.