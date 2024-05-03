Учёные объяснили, изменяют ли социальные сети мозг детей

Метаанализ связей между психическим здоровьем и социальными сетями даёт неубедительные или относительно незначительные результаты. Крупнейшее на сегодня американское исследование развития мозга у детей не выявило значимой связи между развитием функций мозга и использованием цифровых медиа.

Американская психологическая ассоциация недавно также сообщила, что соцсети не приносят вреда или пользы молодым людям, а последствия пользования ими зависят от сильных или уязвимых сторон людей, от условий, в которых они растут.

Но почему Хайдт и другие специалисты настаивают на том, что смартфоны опасны для мозга? Это связано с непониманием результатов исследований. То есть простая связь между использованием соцсетей и работой мозга сама по себе воспринимается как признак чего-то вредного. При этом функциональные и структурные исследования мозга не позволяют объективно определить увеличение или уменьшение нейронной активности или толщины области мозга как что-то «хорошее» или «плохое».

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