Учёные объяснили, как игра в грязи и песке укрепляет иммунитет ребёнка

Согласно «гипотезе гигиены», по мере того, как общество становится всё более урбанизированным и санитаризированным, наша иммунная система лишается контакта с микробами, которые нужны ей для правильного развития. Это может привести к тому, что она станет в итоге гиперчувствительной и станет принимать безобидные вещества за опасных захватчиков. Например, пыль и пыльцу. Проявляться это может в виде аллергических состояний, таких как астма, экзема или сенная лихорадка.

Также отсутствие воздействия на организм микробов в раннем детстве может повысить риск развития простудных заболеваний и других детских болезней. Это также объясняет то, почему дети, которые растут в санитарных условиях (например, в городах с ограниченным контактом с животными или природой), на 50% более склонны к развитию астмы и пищевой аллергии.

Кроме того, без регулярных взаимодействий с микробами могут развиться аутоиммунные заболевания, такие как диабет 1 типа или рассеянный склероз.

Bacteroides fragilis, который обычно встречается в почве, помогает организму ребёнка производить ключевую молекулу, которая важна для иммунной функции. Также воздействие микробов улучшает работу регуляторных Т-клеток — белых кровяных клеток, которые контролируют, как иммунная система реагирует на чужеродных захватчиков.

Известно, что сенсорные занятия (например, игры в грязи) могут снизить уровень стресса у детей. Это ещё одно условие хорошо функционирующей иммунной системы.

Исследования также показывают, что Mycobacterium vaccae, которые часто встречаются в почве, уменьшают воспаление и улучшают настроение.

Наконец, игры на свежем воздухе — это форма физической активности, которая поддерживает иммунитет, способствуя улучшению кровообращения и стимулируя выработку иммунных клеток.

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