Учёные объяснили, как избежать дефицита витамина В12 при соблюдении растительной диеты

Витамин B12 содержится только в продуктах животного происхождения. К ним относятся рыба, мясо, птица, яйца, молоко и другие молочные продукты. Много витамина В12 в говядине, рыбе, печени ягнёнка. Из растительных продуктов, из которых можно получить B12, наиболее подходящими являются нори (морские водоросли).

Получается, что если вы не едите мясо вообще иди едите не такое, какое надо, то у вас легко может возникнуть дефицит витамина В12. Организм при этом будет подвергаться риску развития фолат-дефицитной анемии. Симптомы этого состояния включают учащённое дыхание и одышку, головные боли, расстройство желудка, потерю аппетита, проблемы со зрением, диарею, недержание мочи, лёгкую депрессию и беспокойство, проблемы с памятью. И это не самое страшное: при такой анемии организм теряет способность поглощать и усваивать В12. Это важно заметить в течение 8-12 недель.