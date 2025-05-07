Учёные объяснили, как меняется наше поведение, когда за нами наблюдают

Десятилетия исследований показывают, что постоянное наблюдение может повлиять на наш разум и на то, как мы думаем. Новое исследование продемонстрировало, как наблюдение влияет на бессознательную обработку в нашем мозге.

Когда на нас смотрят, это привлекает наше внимание. Происходит это потому, что зрительный контакт - мощный социальный сигнал, который помогает нам воспринимать намерения других и предсказывать их поведение.

Даже в младенчестве прямой взгляд быстро привлекает наше внимание. Вероятно, эта способность развилась, чтобы мы быстро обнаруживали хищников. Также это может объяснить, почему наблюдение вызывает у нас психологический дискомфорт и физические реакции «бей или беги».