Учёные объяснили, как на самом деле работает коллаген

К сожалению, бычий или морской коллаген в банке или пакетике на самом деле напрямую не доставляется в ткани. Всё потому, что коллаген - гигантская молекула. Она более чем в 1600 раз крупнее витамина С или простого сахара. Именно по этой причине её нельзя съесть и доставить через желудок к коже или суставам в целости и сохранности.

Даже производители коллагена обычно признают, что их коллаген разбивается на короткие фрагменты (пептиды), которые перевариваются в кишечнике для высвобождения аминокислот, то есть жемчужин на нити коллагена.

Исследования на животных с использованием радиоактивного коллагена (чтобы отследить его перемещение по организму) показывают: компоненты коллагеновых добавок попадают в ткани, в основном в хрящи. В 2005 году учёные обнаружили также, что при употреблении людьми гидролизованного коллагена из свиной кожи и куриных лапок пары и тройки аминокислот из коллагена переносятся в нашу кровь.

При этом большая часть аминокислот, нанизываемых на коллагеновые нити в нашем организме, поступают вовсе не из пищи. Наши клетки вырабатывают их самостоятельно. Кроме того, коллаген - это не универсальный источник белка, так как в нём отсутствует одна незаменимая аминокислота: триптофан.

Если вы собираетесь принимать коллаген, то сначала убедитесь, что запаслись цитрусовыми: витамин С участвует в нормальном образовании коллагена. Также старайтесь есть больше белка за счёт употребления цельных продуктов с каждым приёмом пищи. Это должно улучшить усвоение по сравнению с приёмом добавки за один присест. Ну и ещё вы в целом получите больше пользы для здоровья от полноценного белка, например, молока или сои, в котором есть все аминокислоты.

