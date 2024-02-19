Учёные объяснили, как распознать ложь

Учёные объяснили, как распознать ложьНам не всегда удаётся это сделать
Обман представляет собой преднамеренную попытку ввести в заблуждение другого человека. Но можно ли это распознать по каким-то внешним сигналам?
Одно из наиболее распространённых убеждений насчёт лжи состоит в том, что люди, которые врут, неохотно смотрят другому человеку в глаза. Однако в ходе недавнего исследования выяснилось, что 82% экспертов соглашаются с тем, что лжецы по сравнению с теми, кто говорит правду, вовсе не склонны отводить взгляд или избегать зрительного контакта.
Кроме того 70% экспертов утверждали, что лжецы не выглядят более нервными, чем те, кто говорит правду. Также учёные не нашли чётких доказательств того, что люди, которые лгут, постоянно меняют позу или чаще прикасаются к себе.
Так существуют ли работающие способы выявить лжеца? По словам доцента Тимоти Люка, есть один многообещающий признак: отсутствие деталей. Около 72% экспертов отметили, что лжецы сообщают меньше подробностей о чём-либо, чем те, кто говорит правду.
Вместо того чтобы изучать поведение лжецов, нужно сосредотачивать внимание на том, что они говорят. Есть несколько словесных признаков, что человек обманывает. Например, добавление деталей, которые делают историю более сложной и запутанной, несоответствие заявлений и доказательств.
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