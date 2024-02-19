Учёные объяснили, как распознать ложь

Обман представляет собой преднамеренную попытку ввести в заблуждение другого человека. Но можно ли это распознать по каким-то внешним сигналам?

Одно из наиболее распространённых убеждений насчёт лжи состоит в том, что люди, которые врут, неохотно смотрят другому человеку в глаза. Однако в ходе недавнего исследования выяснилось, что 82% экспертов соглашаются с тем, что лжецы по сравнению с теми, кто говорит правду, вовсе не склонны отводить взгляд или избегать зрительного контакта.

Кроме того 70% экспертов утверждали, что лжецы не выглядят более нервными, чем те, кто говорит правду. Также учёные не нашли чётких доказательств того, что люди, которые лгут, постоянно меняют позу или чаще прикасаются к себе.