Учёные объяснили, как танцоры брейк-данса не ломают себе шеи

Брейк-данс требует развитой мускулатуры шеи. Но как танцорам удаётся избежать травм, вращаясь на голове? Всё дело в биомеханике вращения головы. Чтобы выполнить этот трюк, брейкеры должны убедиться, что они вращаются достаточно быстро, а их торсы достаточно жёсткие. Управлять скоростью вращения танцоры могут при помощи приближения или отдаления рук и ног от оси вращения.

Вращение на голове (хедспиннинг) может казаться лёгким со стороны, но в действительности он способен привести к серьёзным травмам и создаёт большую нагрузку на шею. Результаты одного исследования показали, что у брейкеров была гораздо большая сила шеи при всех её движениях и в нейтральном положении. Другое исследование продемонстрировало, что почти половина всех танцоров брейк-данса жалуются на боли в шее и растяжения.

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