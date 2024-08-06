Учёные объяснили, как жара нас убивает

Жара действительно может стать смертоносной для людей. Особенно в сочетании с высокой влажностью.

До сих пор учёные не могут понять, почему у людей случается сердечный приступ. Один из методов исследования этого — при помощи использования экологических камер. В этих помещениях можно проверить реакцию человека на различные температуры и уровни влажности.

Страшнее всего даже не жара, а высокая влажность. К ней организм человека привыкнуть не сможет.

Во время жары сильное потоотделение может привести к обезвоживанию. При этом организм не всегда нам сообщает, что ему требуется больше жидкости. К тому времени, как вы ощутите жажду, может быть уже поздно: вы станете терять жидкость быстрее, чем пополнять её запасы. Также высокая влажность может сделать все преимущества потоотделения на нет.