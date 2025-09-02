Учёные объяснили, какие советы для сна только вредят здоровью

Ложиться раньше и вставать позже. Это разрушает ассоциацию кровати со сном и делает раздражительнее. Лучше чуть позже ложиться, но вставать в одно и то же время.

Полный отказ от гаджетов. Иногда смартфон может отвлечь нас от навязчивых мыслей, если потреблять спокойный контент и включать ночной режим.

Полный отказ от кофе. Важно учитывать индивидуальную чувствительность к кофеину.