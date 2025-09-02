Учёные объяснили, какие советы для сна только вредят здоровью

Опубликовано 02 сентября 2025, 21:451 мин.
Учёные объяснили, какие советы для сна только вредят здоровьюНе верьте всему, что читаете в соцсетях
Специалисты из Лондонского университета изучили популярные рекомендации по улучшению сна и пришли к выводу: многие из них не только бесполезны, но и вредны для организма. Вот о чём вам нужно знать.
Ложиться раньше и вставать позже. Это разрушает ассоциацию кровати со сном и делает раздражительнее. Лучше чуть позже ложиться, но вставать в одно и то же время.
Полный отказ от гаджетов. Иногда смартфон может отвлечь нас от навязчивых мыслей, если потреблять спокойный контент и включать ночной режим.
Полный отказ от кофе. Важно учитывать индивидуальную чувствительность к кофеину.
Одержимость «идеальным сном». Это может только усилить тревожность и помешать отдыху.
Ожидание, что сон будет одинаковым каждый день. На самом деле качество сна у нас постоянно меняется, и это нормально.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.