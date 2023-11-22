Учёные объяснили, каким должен быть здоровый иммунитет у человека

Иммунная система представляет собой сложную сеть органов и клеток, которые работают вместе, чтобы защитить организм от заболеваний. В- и Т-клетками играют важную роль в уничтожении инфекции. И эти клетки проходят некую «подготовку». Любая В- или Т-клетка, которая начинает действовать против самой себя, погибает во время «тренировки».

Вероятно, вы уже видели рекламу пищевых добавок, которые обещают «повысить иммунную функцию». Но лучше всего иммунная система работает при идеальном балансе. Поэтому принимать такие добавки имеет смысл разве что при дефиците жизненно важных питательных веществ.

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