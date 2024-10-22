Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 октября 2024, 21:45
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Учёные объяснили, могут ли Apple Watch действительно предсказать, когда вы заболеете

Или это всё маркетинговый ход
Фитнес-трекеры и умные часы дают информацию о количестве шагов, которое вы проходите в день, качестве вашего сна и т.п. Однако некоторые пользователи соцсетей говорят, что эти устройства могут подавать сигналы о том, что вы скоро заболеете.
Учёные объяснили, могут ли Apple Watch действительно предсказать, когда вы заболеете
© iDrop News

Носимые устройства, такие как Apple Watch, Fitbits, Oura Rings и пр., работают по принципу постоянного отслеживания сигналов вашего тела. Для выявления отклонений от нормы в них используются алгоритмы машинного обучения.

Большинство фитнес-трекеров основываются на методе фотоплетизмографии. Он предполагает измерение кровотока с помощью света и датчиков. В результате устройство обнаруживает изменения объёма крови на поверхности кожи, говорит Томас Мэддокс, доктор медицины, профессор медицины в Медицинской школе Вашингтонского университета в Сент-Луисе, исполнительный директор Лаборатории инноваций в здравоохранении в BJC HealthCare. Данный метод используется для мониторинга частоты сердечных сокращений, артериального давления, насыщения крови кислородом и сердечного выброса. Также при помощи него можно обнаружить мерцательную аритмию.

Учёные объяснили, могут ли Apple Watch действительно предсказать, когда вы заболеете
© raditya / Getty Images

При этом различные приложения типа Apple Vitals не сообщают нам прямо, что мы больны или скоро заболеем. Но они собирают и анализируют показатели, тесно связанные с автономной нервной системой, играющей ключевую роль в регулировании различных функций организма. В том числе и в иммунном ответе, отмечает Варун Мишра, доктор философии, доцент Северо-Восточного университета и директор университетской лаборатории UbiWell Ubiquitous Computing for Health and Well-being.

Любые отклонения от базовых показателей могут указывать на то, что ваш организм борется со стрессом. Причина этого может заключаться и в наличии инфекции.

Однако в целом носимые устройства, по словам экспертов, недостаточно надёжны для прогнозирования болезни в клиническом смысле. Они дают только частичное представление о том, что происходит в организме. Поэтому данные о здоровье имеет смысл рассматривать вместе и с другими факторами.

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