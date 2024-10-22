Учёные объяснили, могут ли Apple Watch действительно предсказать, когда вы заболеете

При этом различные приложения типа Apple Vitals не сообщают нам прямо, что мы больны или скоро заболеем. Но они собирают и анализируют показатели, тесно связанные с автономной нервной системой, играющей ключевую роль в регулировании различных функций организма. В том числе и в иммунном ответе, отмечает Варун Мишра, доктор философии, доцент Северо-Восточного университета и директор университетской лаборатории UbiWell Ubiquitous Computing for Health and Well-being.

Любые отклонения от базовых показателей могут указывать на то, что ваш организм борется со стрессом. Причина этого может заключаться и в наличии инфекции.

Однако в целом носимые устройства, по словам экспертов, недостаточно надёжны для прогнозирования болезни в клиническом смысле. Они дают только частичное представление о том, что происходит в организме. Поэтому данные о здоровье имеет смысл рассматривать вместе и с другими факторами.

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