Учёные объяснили, могут ли Apple Watch действительно предсказать, когда вы заболеете

Учёные объяснили, могут ли Apple Watch действительно предсказать, когда вы заболеетеИли это всё маркетинговый ход
Носимые устройства, такие как Apple Watch, Fitbits, Oura Rings и пр., работают по принципу постоянного отслеживания сигналов вашего тела. Для выявления отклонений от нормы в них используются алгоритмы машинного обучения.
Большинство фитнес-трекеров основываются на методе фотоплетизмографии. Он предполагает измерение кровотока с помощью света и датчиков. В результате устройство обнаруживает изменения объёма крови на поверхности кожи, говорит Томас Мэддокс, доктор медицины, профессор медицины в Медицинской школе Вашингтонского университета в Сент-Луисе, исполнительный директор Лаборатории инноваций в здравоохранении в BJC HealthCare. Данный метод используется для мониторинга частоты сердечных сокращений, артериального давления, насыщения крови кислородом и сердечного выброса. Также при помощи него можно обнаружить мерцательную аритмию.
При этом различные приложения типа Apple Vitals не сообщают нам прямо, что мы больны или скоро заболеем. Но они собирают и анализируют показатели, тесно связанные с автономной нервной системой, играющей ключевую роль в регулировании различных функций организма. В том числе и в иммунном ответе, отмечает Варун Мишра, доктор философии, доцент Северо-Восточного университета и директор университетской лаборатории UbiWell Ubiquitous Computing for Health and Well-being.
Любые отклонения от базовых показателей могут указывать на то, что ваш организм борется со стрессом. Причина этого может заключаться и в наличии инфекции.
Однако в целом носимые устройства, по словам экспертов, недостаточно надёжны для прогнозирования болезни в клиническом смысле. Они дают только частичное представление о том, что происходит в организме. Поэтому данные о здоровье имеет смысл рассматривать вместе и с другими факторами.
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