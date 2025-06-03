Учёные объяснили, можно ли вывести микропластик из организма

Воздействие микропластика на организм в целом зависит также от отдельного человека, его истории здоровья, размера пластиковых частиц, типа пластика, количества пластика в организме.

К счастью, не все частицы пластика остаются в нашем теле навсегда. В основном мы поглощаем микропластик с едой и питьём. Многие частицы пластика в итоге проходят через толстую кишку. Есть основания полагать, что большая часть микропластика выходит с фекалиями.

Химические вещества из микропластика тоже не остаются надолго в организме. Поэтому при снижении воздействия этих веществ их уровень снизится. Хотя есть проблема: химические вещества, которые покидают нашу кровь, быстро восполняются из-за повсеместного распространения пластика. Кроме того, более мелкие частицы могут так и оставаться в организме. Например, наночастицы иногда поглощаются клетками и могут образовывать белковые оболочки, позволяющие им легко перемещаться по телу.

Некоторые изменения в питании, по словам экспертов, могут уменьшить воздействие микропластика на организм. В ходе одного исследования учёные обнаружили, что антоциан (он содержится в фиолетовых и синих продуктах питания: ягодах, винограде) может противодействовать снижению уровня тестостерона и эстрогена, ухудшению качества спермы и другим видам влияния микропластика на фертильность.

Также специалисты сходятся во мнении, что здоровому организму легче справляться с возможными последствиями влияния микропластика. Это значит, что нужно делать всё возможное для поддержания здорового веса, профилактики развития ожирения. Трейси Вудрафф, доктор философии, магистр общественного здравоохранения, профессор и директор Программы по репродуктивному здоровью и окружающей среде Калифорнийского университета в Сан-Франциско, порекомендовала придерживаться диеты, в которой много свежих фруктов и овощей, необработанного мяса, фасоли и рыбы.

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