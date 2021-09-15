Учёные объяснили, от чего зависит способность человека к похудению

Согласно итогам исследования, опубликованным в mSystems, бактерии, которые живут в кишечнике человека, влияют на успешность похудения. Это выяснилось после анализа крови и кала испытуемых.

Для эксперимента учёные отобрали 48 человек, которым удалось снизить массу тела на более чем 1 процент в месяц за период от полугода до года, и 57 человек, которые не могли похудеть за то же время. После сравнения результатов оказалось, что кишечные микроорганизмы лучше расщепляли крахмал у тех, чей вес не снижался, а у группы похудевших было больше генов, которые помогают бактериям расти быстрее, размножаться, реплицировать и собирать клеточные стенки.