Учёные объяснили, почему летом бывает сложнее спать

Летом выработка мелатонина смещается примерно на 30-60 минут, а рассветный свет раньше проникает в спальню. Это может сильно повлиять на продолжительность сна.

В ходе одного исследования учёные в лабораторных условиях наблюдали за сном 188 человек в течение трёх ночей в разное время года. Было обнаружено, что летом сон в целом примерно на час короче, чем зимой. Связано это было с фазой быстрого сна.

Та же команда исследователей позже наблюдала за 377 пациентами в течение двух лет подряд. Специалисты выяснили, что продолжительность сна и фазы быстрого сна начали снижаться в течение пяти месяцев после последней морозной весенней ночи. В среднем продолжительность сна участников сократилась на 62 минуты, а фазы быстрого сна - примерно на 24 минуты.