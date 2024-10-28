Учёные объяснили, почему мы чувствуем себя тревожно утром после вечеринки

Исследования показывают, что генетика определяет то, будет ли у вас похмелье и как оно станет проявляться, в почти 50% случаев. Именно поэтому некоторые люди могут испытывать более сильные симптомы похмелья, чем другие. Это может вызвать у вас беспокойство.

Однако наиболее распространённая причина тревожности после употребления спиртного — это воспоминания о том, что вы делали в пьяном виде. Также исследования показывают: люди, которые и так борются с чувством тревоги в повседневной жизни, особенно подвержены похмельной тревожности.

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