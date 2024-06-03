Учёные объяснили, почему некоторые пьют молоко в детстве, но имеют непереносимость лактозы во взрослом возрасте

Примерно 70% взрослого населения в мире страдают непереносимостью лактозы. У остальных же эта особенность не развилась по двум причинам.

Во-первых, около 9000 лет назад появилось молочное животноводство. Благодаря ему появился доступ к питательным молочным продуктам.